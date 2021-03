Enorm mail-brøler: Nu er han fyret

Leder sendte besked til den helt forkerte

Feyenoords akademichef, Stanley Brard, begik en særdeles dum fejl i Feyenoord tidligere på ugen.

I forbindelse med at Feyenoord-ledelsen havde bedt ham foreslå, hvilke trænere man skulle tage afsked med, skulle han således sende en rapport med et forslag om at fyre fire ungdomstrænere til bestyrelsesformand Mark Koevermans. I stedet havnede mailen hos Mark Onderwater, som var en af de fire ungdomstrænere.

Siden måtte Stanley Brard krybe til korset og fortalte også om opfordringen til de tre andre ungdomstrænere, som efterfølgende var meget utilfredse ifølge hollandske medier.

Det er uvist, om de fire ungdomstrænere fyres, men nu står en anden ting i hvert fald klart: Stanley Brard er selv færdig i klubben til sommer efter 12 år.

Det bekræfter Feyenoord på sin hjemmeside.

- Stanley er en ægte Feyenoord-mand hele vejen igennem. Han har opnået vidunderlige succes her som spiller af mesterholdet i 1983-1984 og siden som træner.

- Feyenoord kan være ham meget taknemmelig for det. Det er vores opgave at finde en værdig efterfølger for ham, som kan videreudvikle Feyenoord ungdomsakademi, lyder det fra teknisk direktør Frank Arnesen ifølge hjemmesiden.

62-årige Stanley Brard spillede for klubben fra 1976 til 1986.

I deres meddelelse skriver Feyenoord intet om den uheldige hændelse tidligere på ugen.

Kanontid - Blume viser storform

- Hellere Bendtner-offside end VAR

TV-fodbold uden VAR? Alle 2. divisionskampe kan ses live i Ekstra Bladet+