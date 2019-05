Få dansk landsholdsangriber til spotpris

Han blev topscorer i den bedste hollandske række for to sæsoner siden, men de sidste par sæsoner har ikke været specielt gode for den danske landsholdsspids Nicolai Jørgensen.

Jørgensen, 28 år, var for snart halvandet år siden tæt på at skifte til Newcastle United i England. Klubben med Rafael Benitez i spidsen bød i januar 2018 flere gange på den tidligere FCK-angriber. Buddene fra Newcastle var over 100 millioner kroner og blev anslået til at være oppe omkring 150 millioner kroner. Det ville på daværende tidspunkt have gjort Jørgensen til den dyreste dansker nogensinde.

Feyenoord krævede dog mere end 170 millioner kroner, og de to klubber nåede aldrig til enighed om prisen. Siden har Nicolai Jørgensen haft problemer med at holde pladsen på holdet i Feyenoord og problemer med at score mål på både klub- og landshold.

Og det er derfor, at prisen på Nicolai Jørgensen er styrtdykket.

Ifølge Voetbal International gør Feyenoord sig ikke længere forhåbninger om at få 170 millioner kroner. Slet ikke. Det store hollandske medie mener at vide, at danskerens værdi nu 'blot' er lige i underkanten af 70 millioner kroner. Feyenoord satsede på, at et godt VM kunne presse prisen på Jørgensen yderligere i vejret, men han spillede personligt ikke et godt VM sidste sommer og har stadig ikke genfundet den gode målform fra 2016/2017-sæsonen.

Om Feyenoord så kan presse prisen lidt højere op, eller om klubben får endnu færre penge end de små 70 millioner for Jørgensen, kan måske afhænge af, hvordan han afslutter sæsonen. Nicolai Jørgensen har kontrakt i Feyenoord frem til sommeren 2021, men det er ventet, at han til sommer forlader Rotterdam-klubben.

I denne sæson har Nicolai Jørgensen scoret fem gange i den bedste hollandske række.

