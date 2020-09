Får nej til sex-legetøj

Danske Nicolai Laursen og de øvrige spillere i æresdivisionsklubben FC Emmen kommer alligevel ikke til at bære klubbens nye sponsor på trøjen.

Det har Det Hollandske Fodboldforbund (KNVB) nemlig forbudt.

Problemet består i, at FC Emmens nye trøjesponsor, EasyToys, er en virksomhed, der sælger sexlegetøj.

- Det er ikke hensigtsmæssigt at have en sponsor fra sexindustrien på kamptrøjerne. Vi må tage i betragtning, at fodbold er for både børn og voksne, lyder det fra fodboldforbundet.

FC Emmen er overraskede over udmeldingen og vil nu finde ud af, om klubben skal appellere afgørelsen.

- Vi vil gennemgå fodboldforbundets argumenter og overveje vores næste træk. Vi har under ingen omstændigheder lyst til at droppe en virksomhed, som ønsker at sponsorere os, meddeler FC Emmen.

Sexlegetøjsfirmaet undrer sig over beslutningen og mener, at sponsoratet vil være en måde at aftabuisere debatten om erotik og seksuelle præferencer.

EasyToys har også en sponsoraftale med FC Groningen, der også spiller i Æresdivisionen.

Her har virksomheden sit navn på reklameskilte på stadion, hvilket i modsætning til et trøjesponsorat ikke kræver en tilladelse fra fodboldforbundet.

