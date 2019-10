Får trænerlegende som ny boss

Dick Advocaat er blevet udnævnt som ny træner for Nicolai Jørgensen i hollandske Feyenoord. Det er den 17. klub, som den 72-årige træner står i spidsen for

Nicolai Jørgensen får en hollandsk trænerlegende som ny boss i Feyenoord.

72-årige Dick Advocaat skal resten af sæsonen stå i spidsen for Rotterdam-klubben, der frister en trist tilværelse midt i Æresdivisionen.

Søndag tabte Feyenoord 4-0 til ærkerivalen Ajax, og det fik træner Jaap Stam til kvitte jobbet.

I denne sæson har traditionsklubben blot vundet tre kampe i ligaen, og det skal Dick Advocaat forsøge at rette op på.

Feyenoord bliver den rutinerede træners 17. klub i karrieren og hans 24. trænerjob i alt.

Advocaat har været i klubber som PSV, Rangers, Mönchengladbach og Zenit Skt. Petersborg og blandt andet været landstræner for Holland (flere gange), Sydkorea, Rusland og Serbien.

Dick Advocaat har ad tre omgange stået i spidsen for Holland. Nu skal han være kriseknuser i Feyenoord. Foto: Lee Smith/Ritzau Scanpix

Senest var han i Utrecht, men nu er det så Feyenorrds tur til at få glæde af Advocaats trænerevner.

- Hvis jeg kan hjælpe klubben, gør jeg det med glæde, siger den 72-årige træner, der i sidste sæson trådte til i Utrecht efter en trænerfyring.

- Hvis en træner med et cv som Dick Advocaats er ledig og villig til at hjælpe, så er det ikke noget, man skal tænke længe over.

- Med hans erfaring, autoritet og drive er vi overbeviste om, at vi vil finde vejen op, siger Sjaak Troost, teknisk direktør i Feyenoord

Nicolai Jørgensen spillede hele kampen mod Ajax, men det er efterhånden længe siden, at den tidligere ligatopscorer har vist sig fra sin bedste side i Feyenoord.

28-årige Nicolai Jørgensen har været plaget af skader. Han har blot spillet fem kampe i denne sæson og også mistet sin plads på landsholdet.

