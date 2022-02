Fældet af kammerats email

En email fra Edwin van der Sar sparkede gang i sagen, der endte med at koste Marc Overmars et af hollandsk fodbolds mest eftertragtede job

Det var næppe tilsigtet, men Edwin van der Sar fik med en fællesmail startet den lavine, der endte med at koste den gamle landsholdskammerat Marc Overmars sit job som sportsdirektør i Ajax.

Søndag annoncerede Ajax, at Overmars stoppede øjeblikkeligt på grund af en krænkelsessag, hvor Overmars har sendt upassende beskeder til kvindelige medarbejdere i klubben.

Ifølge Amsterdam-avisen Het Parool begyndte sagen mod Marc Overmars at rulle, da klubbens administrerende direktør, Edwin van der Sar, 25. januar sendte en email til klubbens medarbejdere, hvori han gjorde opmærksom på, at klubben har to tillidspersoner, som man kan gå til, hvis man har bekymringer om arbejdsmiljø.

En email, som blev sendt, fordi et hollandsk tv-program et par dage forinden satte fokus på netop grænseoverskridende adfærd.

Ifølge avisen var det netop den opfordring fra van der Sar, der fik de forurettede kvinder til at reagere, hvilket små to uger senere kostede Marc Overmars jobbet.

Edwin van der Sar og Marc Overmars var begge med ved EM i 2004. Foto: Oliver Berg/Ritzau Scanpix

Avisen skriver desuden, at klubben siden 2017 har haft to udvalgte fortrolige kontakter, som man kan rådføre sig med. Begge er tidligere ansatte i klubben.

Edwin van der Sar udtalte sig også i den oprindelige pressemeddelelse. Her fremgik det tydeligt, at den tidligere målmand var overrasket over sagen - men ikke at han selv fik sagen undervejs.

- Marc og jeg har spillet sammen siden starten af 1990'erne - først for Ajax og siden for landsholdet - og vi har arbejdet sammen i Ajax i næsten ti år. Det kommer nu til en meget pludselig ende.

- Et trygt arbejdsmiljø er utroligt vigtigt for alle i Ajax. Vi kommer til at have mere opmærksomhed på det fremover, siger han.

Det hollandske fodboldforbund udsendte mandag en pressemeddelelse, hvor de tog skarpt afstand fra Overmars' opførsel og opfordrede alle til at melde grænseoverskridende adfærd

