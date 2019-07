Færdig i Brøndby: Meldes enig med ny klub

Efter et år i Brøndby forventes Nikolai Laursen nu at forstærke Fortuna Sittard

Se også: Bekræfter Brøndby-exit: - Derfor er vi pokkers ærgerlige

Brøndby ønskede ikke at veksle lejeaftalen med Nikolai Laursen til en permanent kontrakt, og derfor er den 21-årige offensivspiller vendt hjem til det sidste år af kontrakten med PSV Eindhoven.

De seneste par uger har Laursen trænet med hos Fortuna Sittard, og sidste sæsons nummer 15 i Eredivisie ligner ifølge Voetbalprimeur den kommende arbejdsgiver for Laursen.

- Ifølge De Limburger er begge parter enige om en permanent aftale, lyder det.

- PSV-danskeren Nikolai Laursen og Alex Carbonell, der blev uddannet i FC Barcelona, ser ud til at være de nyeste forstærkninger hos Fortuna Sittard, lyder det videre.

Nikolai Laursen har gjort et godt indtryk, og det ligner et skifte



| 'Amiot en Laursen maken een goede indruk bij Fortuna Sittard'



De twee testspelers zijn al een tijdje op proef bij Fortuna Sittard, en maken volgens De Limburger een goede indruk op de trainingen en in de oefenwedstrijd(en). Vooral Laursen zou kunnen rekenen op een contract pic.twitter.com/eaZa4aNp5A — FS (@FS_nieuws) 5. juli 2019

Laursen fik senest en time på banen i 5-1-sejren i testsejren og græske Aris - dog uden at score, mens han ikke nåede at være med i den foregående 7-3-sejr mod byrivalerne fra VV Sittard.

De Limburger tror dog stadig på en kontrakt.

- Af testspillerne ser Fortuna ud til at satse mest på Nikolai Laursen, der i øjeblikket er ejet af PSV. Den 21-årige kantspiller har også haft en positiv oplevelse hidtil, lyder det.

De første billeder af Nikolai Laursen i Fortuna-tøjet



Trainingsupdate



De eerste foto van Laursen in een Fortuna shirt

✅ Diemers was gewoon nog aanwezig op de training#voetbalpraatFS pic.twitter.com/3m3TwSVdpF — Voetbalpraat Fortuna Sittard (@VoetbalpraatFS) 29. juni 2019

På lørdag spiller Fortuna Sittard mod Leverkusen, mens græske PAOK også venter inden liga-premieren ude mod AZ 4. august.

Sidste sæson indkasserede Fortuna Sittard 80 mål, hvilket var flest af samtlige klubber i den hollandske liga, mens 50 mål var i den bedre ende, så umiddelbart kunne klubben mere se ud til at mangle forsvarsspillere.

Bliver Laursen hentet til, vil han da også være klubbens femte nyindkøb denne sommer, hvor blandt andet forsvareren Felix Passlack er hentet til fra Dortmund.

Nikolai Laursen var længe regnet som Danmarks største talent i 1998-årgangen, og han har da også optrådt på alle U-landshold fra U16 til U21, men med største succes på de unge hold.

Superliga-debuten kom for Brøndby blot 66 dage efter sin 17-års-fødselsdag, hvor han blev indskiftet og scorede mod FC Vestsjælland.

Nikolai Laursen scorede kort efter sin 17-års-fødselsdag i sin debut for Brøndbys førstehold. Foto: Lars Poulsen

De 11 yngste målscorere i Superliga-historien

Siden blev han solgt til PSV Eindhoven, hvor skader dog ødelagde meget, og lejeaftalen hjem til Brøndby blev ikke den ventede succes med blot en enkelt scoring i 17 kampe, og nu ligner Fortuna Sittard altså hans kommende klub.

Klubben har tidligere haft spillere som Mark van Bommel, Wilfred Bouma, Huub Stevens på spillerlisten, mens også kendte Superliga-navne som Remco van der Schaaf og Tim Janssen har spillet der.

Den tidligere hollandske landsholdsspiller Kevin Hofland er assistent i Fortuna Sittard, men har fortid i PSV, hvor han var U-træner, da Laursen i en periode i 17/18-sæsonen.

Artiklen fortsætter under billederne

Nikolai Laursen gør FC Midtjylland-spiller rundtossede ved sin flotte scoring i september, men det blev den eneste...Fotos: Lars Poulsen/Polfoto

Se også: Komisk brøler: FCM præsenterer forkert spiller

I maj sagde Brøndby farvel til Nikolai Laursen, og der var fine ord med på vejen fra sportschef Ebbe Sand.

- Nikolai er en af vores egne drenge, og derfor er vi, ligesom Nikolai, pokkers ærgerlige, over at hverken vi eller han fik forløst det rå potentiale, som han besidder. Vi så talentet blomstrer i glimt, blandt andet med hans flotte mål mod FC Midtjylland i starten af sæsonen, og jeg er sikker på, at Nikolai nok skal få sit gennembrud på et tidspunkt, for han har de kvaliteter, som en fuldblodsangriber skal have.

- Nu handler det for Nikolai om at finde ud af, hvad det rigtige skridt er for ham i sin karriere, så han kan løfte sit spil til næste niveau, og vi vil følge hans udvikling tæt. Alle i Brøndby IF ønsker Nikolai alt det bedste for fremtiden, sagde Sand.

Hverken PSV eller Fortuna Sittard har endnu meldt noget ud omkring Laursens fremtid.

Se også: Vilfort forklarer exit: - FCK står bag klager

Bombe i Brøndby: Derfor er han den rette

Tidligere Brøndby-spillers møde med vilde fans: - De kom ud af ingenting

Det skal han lære - ellers bliver han aldrig elsket på Vestegnen

Vilde FCK-planer: Singlefest og all inclusive i Parken