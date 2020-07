Færdig i topklub

Jacob Rasmussen prøver lykken i Vitesse.

Den danske forsvarsspiller skifter til den hollandske klub på en lejeaftale fra italienske Fiorentina, som Rasmussen endnu ikke har spillet en officiel kamp for.

Det skriver begge klubber på deres hjemmesider.

23-årige Rasmussens lejeaftale i Vitesse gælder for den kommende sæson med mulighed for at forlænge den med yderligere et år. Aftalen indeholder også en købsoption.

Rasmussen har siden starten af januar været udlejet til tyske Erzebirge Aue, der spiller i 2. Bundesliga. Her blev det til 14 optrædener - alle sammen fra start til slut.

Danskeren spillede sine ungdomsår i Næsby og OB, men rykkede videre til Schalke 04 i 2014.

Efter to år i klubbens ungdomsafdeling gik turen norske Rosenborg i halvandet år og derefter til italiensk fodbold, hvor han udover Fiorentina har været på kontrakt i Empoli.

Han har tidligere været fast del af adskillige danske ungdomslandshold og var i sommeren sidste år med U21-landsholdet til EM i Italien.