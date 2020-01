Fanatisk fodboldfan sendte konen ud af landet for at føde

Der findes fans - og så findes der hardcore-fans.

Hollandske Ronald Wilson hører så sandelig til den sidste kategori.

Han er glødende fan af storklubben Feyenoord. Ja, han har faktisk taget temmelig drastiske midler i brug for at vise sin kærlighed til klubben.

Det stod klart, da han for nyligt ringede ind til morgen til showet Mattie & Marieke. Her var emnet sjove historier om, hvordan man havde navngivet sine børn.

Her forklarede han, at da hans hustru skulle føde parrets anden søn, måtte han sende hende ud af Holland og ind i Belgien.

- Men søns navn er Brian Feyenoord. Det eneste problem var, at det ikke er tilladt at kalde børn det i Holland.

- Så min ekskone måtte tage til Belgien for at føde der, forklarede Ronald Wilson.

Dermed kom barnet altså til at hedde Brian Feyenoord Wilson. Men han er ikke den eneste i familien, der er kendt. For Roland Wilsons ældste søn er også berømt. Og ikke bare i Rotterdam og omegn.

Det skyldes et foto taget umiddelbart inden UEFA Cup-finalen i 2002 mellem Feyenoord og Borussia Dortmund, hvor far og søn var blandt tilskuerne på De Kuip i Rotterdam.

Her var to minutters stilhed til ære for den kontroversielle politiker Pim Fortuyn, der netop var blevet myrdet. Det respekterede dele af de tyske fans ikke, og så tog Mikey Wilson affære.

Det hjalp åbenbart Feyenoord, der vandt kampen 3-2 med Jon Dahl Tomasson i rollen som matchvinder og kampens spiller.

