Fatter ikke, at han ikke blev en succes i Ajax

Efter fire år i klubben forlod Kasper Dolberg sidste sommer Ajax til fordel for franske OGC Nice, og den handel ærgrede danske John Steen Olsen, der er talentspejder for Ajax. Det siger han til De Telegraaf.

John Steen Olsen spillede en stor rolle i at få Kasper Dolberg fra Silkeborg IF til Ajax i 2015, og det lignede hurtigt, at den erfarne scout havde gjort et scoop.

I sin anden sæson i Ajax, 2016/17-sæsonen, slog Dolberg for alvor igennem på førsteholdet i den hollandske storklub med 23 mål og otte oplæg på 48 kampe. Men efterfølgende kunne den 22-årige angriber ikke gentage succesen, hvorfor han skiftede til OGC Nice i sommeren 2019.

- Jeg er virkelig ked af, at han forlod Ajax. Jeg forstår heller ikke, hvorfor en spiller med så meget kvalitet ikke fik det til at fungere, og jeg ville have ønsket at se ham med os i årene fremover.

- Jeg fulgte Kasper i to år i Silkeborg og forstod ikke, hvorfor jeg var en af de få scouts, der var begejstret for ham. Han er virkelig fantastisk, siger John Steen Olsen til De Telegraaf.

I Frankrig har Kasper Dolberg hidtil vist lovende takter med 11 mål på 26 kampe, og John Steen Olsen glæder sig over, at den unge angriber har succes - selvom det altså ikke er i Ajax.

- Jeg er meget glad for, at han er så glad i Frankrig. Han gør det også godt, siger den 77-årige scout.

Se også: Dansker-træner færdig

Se også: Kæmpe mysterium: Europas hotteste er forsvundet

Se også: Kæmpe triumf: Årtusindets konger