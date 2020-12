Feyenoord bekræfter: Nicolai Jørgensens træner stopper

De har ikke tabt en ligakamp i over et år, men jagten på en ny cheftræner er alligevel sat ind i hollandske Feyenoord.

Klubben, der har danske Nicolai Jørgensen i angrebet og danske Frank Arnesen som teknisk direktør, siger til sommer farvel til 73-årige Dick Advocaat, der ifølge en besked på Feyenoords hjemmeside har valgt at stoppe, når denne sæson er forbi.

Advocaat har leveret et glimrende stykke arbejde i Feyenoord, som efter nogle år som mellemvare i Holland igen leger med i den absolutte top.

- Dick er en rigtig god person og en meget entusiastisk træner, der altid ved, hvordan man får mest muligt ud af et hold. Feyenoord kan være glad og stolt over, at han har valgt at afslutte en lang og strålende karriere som klubtræner for os, siger teknisk direktør Frank Arnesen til klubbens hjemmeside.

- De kommende måneder bliver mine sidste som klubtræner. Efter en lang og vidunderlig karriere er Feyenoord en god klub at lukke af med. Forhåbentlig - og det tror jeg på - kan vi slutte godt af, siger Dick Advocaat, der altså forlader klubben og fodboldbranchen til sommer.

De skal redde FCKs fremtid

Eksperten er forelsket: De har et hav af billige muligheder

Debriefing fra Bahrain: Kevins kattelem til F1