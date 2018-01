Feyenoord lukker ned for salg af Nicolai Jørgensen

Danske Nicolai Jørgensen spiller i foråret i Feyenoord.

Så klart lyder det fra det hollandske medie AD, der fortæller, at Feyenoord havde sat en deadline på et salg af den 27-årige dansker. Den deadline er nu overskredet.

Feyenoord har angiveligt ønsket, at Newcastle United og Feyenoord nåede til enighed om en aftale inden klokken 18.00 mandag aften, men det er ikke sket, og nu er meldingen klar fra den hollandske klub.

Nicolai Jørgensen skulle angiveligt allerede have accepteret, at det er sådan, det bliver.

Reelt set kan Newcastle United komme med et godt købstilbud frem tirsdag eller for den sags skyld onsdag, men da Feyenoord dels har kort tid til at finde en afløser, dels har en vigtig cupkamp mod PSV på onsdag - klubbens eneste mulighed for at vinde en pokal denne sæson - ja, så har man ønsket, at der skulle komme en afklaringen på Jørgensen-sagen her til aften.

Det er der på en måde kommet, idet Newcastle ikke er vendt tilbage med et tilbud, der har tilfredsstillet Feyenoord.

Jørgensen har tre og et halvt år igen af sin aftale med Feyenoord, og måske er det i virkeligheden ikke det værste, der kan ske for angriberen, som kan se frem til fast spilletid i foråret, og som dermed positionerer sig til VM-slutrunden til sommer, hvor han ventes at være fast mand.

Nicolai Jørgensen stod dog til en markant lønstigning, hvis han var skiftet til Newcastle United.

