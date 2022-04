Fodboldspiller og journalist: Voldtog kvinde med stearinlys

Hollandsk sportsjournalist og tidligere fodboldspiller begyndte med at forsvare anklaget spiller - og endte med selv at indrømme voldtægt

Tirsdag aften gik den i Holland kendte fodboldjournalist og tidligere fodboldspiller Johan Derksen på tv og fortalte, at han som ung voldtog en kvinde.

En bevidstløs kvinde. Med et stearinlys.

Det skete i tv-programmet Vandaag Inside.

- Den slags forekom. Når jeg tænker tilbage, Wilfred (til værten, red.): Jeg skammer mig.

I sig selv grufuldt, men det har i den grad også chokeret mange, at han efterfølgende grinede, da han blev spurgt, hvor stort stearinlyset var - og om det var tændt.

'Bare grin løs'

Derksen, der tidligere har været i vælten i Holland for uheldige og negativt ladede udtryk om både kvinder, homoseksuelle og etniske minoriteter, får hård, hård kritik for sin ageren i programmet.

- Det er latteren, bare grin løs, underholdningen, trivialiseringen af at udøve vold. Dét der ikke kan laves om, det der ikke kan tolereres. På en stor skala og på en lille. Og vi må leve med mennesker, der skaber et kaos på et kort sekund, mens andre bruger en livstid på at rydde op, skriver forfatteren Manon Uuphoff på Twitter.

Og det går fint i tråd med rigtig, rigtig mange andre på de sociale medier, der tager skarp afstand fra Derksen.

Interviewet kom i kølvandet på den anonyme anklage om seksuelt overgreb mod skuespilleren og tv-værten Johnny de Mol, der ifølge anklagen skal have bedøvet en kvinde og voldtaget hende. Han besluttede tirsdag at tage en pause på ubestemt tid fra sit talkshow.

Under snakken om de Mol indskød Derksen:

- Det er en rigtig møgsag. Det siges, at han bedøvede én eller anden, med GHB, mener jeg, som Bill Cosby også brugte med succes. Det ville jeg da gerne have med hjem i en flaske. Hvorom alting er...

'Synes du ikke, det er sjovt?'

Værten Wilfred Genee grinede ikke og kiggede bare på ham. Udtryksløst.

- Synes du ikke, det er sjovt, spurgte Derksen.

- Jeg behøver ikke bryde mig om alle dine jokes, gør jeg, kom det tørre svar fra Genee.

Og så kom historien, hvor Derksen var i byen med en holdkammerat og to kvinder.

- Vi er ude, fulde, og vi ender i det her hus. Kvinderne er så fulde, at de brækker sig ud over os. Den ene lå bevidstløs på sofaen, og der var det her store stearinlys. Vi stak det op og skred.

Tv-kendissen Steven Brunswijk og den tidligere fodboldspiller og fodbold-kommentator René van der Gijp, der begge var i studiet, brød ud i latter. Sidstnævnte spurgte, om de tændte stearinlyset.

- Det var du blevet fængslet for, sagde Derksen.

Hvornår det fandt sted, vides ikke. Hvem kvinden var, blev heller ikke fortalt. Men det er sikkert, at Johan Derksen næppe er færdig med den historie.

