Fodboldstjerne idømt fængsel

Mandag er der faldet dom.

Den hollandske fodboldspiller Quincy Promes er blevet idømt halvandet års fængsel, skriver flere hollandske medier - heriblandt De Telegraaf og NOS.

Han er kendt skyldig i at stikke sin fætter i knæet til en familiefest natten mellem 24. og 25. juli 2020.

Anklagemyndigheden havde krævet en fængselsstraf på to år, men den blev et halvt år kortere for fodboldspilleren, der nåede at optræde 50 gange for det hollandske landshold.

Knivstikkeriet gjorde, at Promes fætter længe ikke kunne bruge sit venstre ben, mens han også lider af posttraumatisk stressforstyrrelse.

Promes har optrådt 53 gange for Ajax og 49 gange for Sevilla, mens det også er blevet til 2014 kampe for Spartak Moskva. Han har bl.a. spillet 15 Champions League-kampe. Foto: Ian Walton/Ritzau Scanpix

31-årige Promes var ikke selv til stede i retten i Amsterdam til domsafsigelsen, men er i stedet i Moskva, hvor hans kontrakt med Spartak står til at udløbe efter næste sæson.

Han er desuden tiltalt i en sag om smugling af 1360 kilo kokain til enten Holland eller Belgien i 2020. Ifølge De Telegraaf var han ikke i retten mandag, da han var bange for at blive anholdt for netop den mulige narkosag.