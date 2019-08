Forkert valg: - Svært for den dreng

Nice er ikke det rigtige valg for Kasper Dolberg, vurderer hollandsk ekspert. Andre eksperter ville hellere have lejet ham ud end at sælge - men en afløser for danskeren skal der slet ikke findes

Vejen er banet - nu skifter Dolberg

Kasper Dolberg ventes inden for den kommende uge at skifte fra Ajax til franske Nice for 150 millioner kroner.

Men det skifte skulle danskeren aldrig have sagt ja til, mener en hollandsk fodboldekspert.

- Det er den bedste løsning for alle parter, men jeg mener ikke, at Nice er den bedste løsning for Dolberg, siger De Telegraafs fodboldredaktør Valentijn Driessen i avisens podcast.

- Hvor ender han så? I Sydfrankrig forventes det, at han scorer mål med det samme, og han får en ny træner.

- Jeg tror, at det ville have været bedre for Dolberg, hvis han havde valgt Hoffenheim. Så ville han få en træner, som han kender, mens Patrick Vieira ikke kender ham, siger Driessen og henviser til, at Hoffenheims træner Alfred Schreuder er tidligere assistent i Ajax.

- Selvfølgelig har de planer med ham, men trænere tror jo altid, at de vil kunne lykkes. Men det bliver en meget svær ting for den dreng, siger Driessen.

10'eren er skiftet bag Dolberg

I det hollandske tv-program Studio Voetbal diskuterer de tidligere topspillere Pierre van Hooijdonk og Theo Janssen også danskeren og vil ikke have ham solgt.

- Jeg har stadig Dolbergs niveau fra for to år siddende på nethinden. Jeg synes stadig, at han er en fantastisk spiller, siger van Hooijdonk.

Kasper Dolberg i kamp mod Bayern München i december i Champions League. Foto: AP/Peter Dejong

Han peger på, at danskerens faldende niveau i Ajax i forhold til den første sæson skyldes spilleren, der ligger lige bag ham.

- Han var god, da Ziyech spillede 10'eren. Nu spiller Van de Beek der i stedet, og klubben er gået fra en kreativ 10'er til en løbende 10'er.

Janssen ville heller ikke sælge Dolberg, men nøjes med at leje ham ud.

- Hvis du ikke føler dig selvsikker som angriber, så er du mindre værd. Jeg ville leje ham ud og se på ham igen næste år.

- Jeg ville ikke sælge. Huntelaar er stadig sulten, men bliver også ældre, og du skal have en god angriber, siger Janssen.

Den nu 38-årige Theo Janssen spillede selv i Ajax i 2011/2012-sæsonen, mens 49-årige Pierre van Hooijdonk stoppede karrieren i 2007 hos rivalerne i hjerteklubben Feyenoord.

Ingen Dolberg-afløser

Går Dolberg-salget til Nice igennem, så er spørgsmålet, hvem Ajax så skal købe i stedet. Ifølge kommentatoren på tv-stationen NOS Arman Avsaroglu, så er svaret 'ikke nogen'.

- Hvis du ser på Huntelaar i øjeblikket, så ville jeg sige nej til, at der skal købes en i første omgang.

- Han er så fit og skap, og holdet spiller bedre, når han er med.

- Lige nu er det bedste hold med Huntelaar. Men Tadic vil spille i de europæiske kampe.

- Jeg har på fornemmelsen, at Ajax ikke vil kaste et stort beløb efter en ny angriber. De har allerede investeret så meget, siger Avsaroglu.

Ajax-offensiven har været sprudlende i de første tre ligakampe, hvor det er blevet til 11 scoringer - heriblandt tre fra Tadic og tre fra Huntelaar, mens van de Beek og Ziyech har lavet to mål hver.

