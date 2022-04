Frank Arnesen om Overmars: Fordømmer hans handlinger

Tidligere på året valgte Feyenoord og klubbens tekniske direktør, Frank Arnesen, at forlænge samarbejdet frem til sommeren 2023.

Inden aftalen med Rotterdam-klubben blev officiel spekulerede flere hollandske medier i, at Frank Arnesen kunne tage over i blandt andet Royal Antwerp eller AFC Ajax. Begge klubber manglede en mand til at lede den sportslige sektor.

AFC Ajax stod således uden sportsdirektør, da danskerens kollega Marc Overmars blev fyret fra posten som fodbolddirektør, da han havde udvist upassende adfærd overfor flere kvindeligt ansatte.

Det var en nyhed, der særligt i hollandske medier chokerede fodboldlandskabet. Alligevel skulle der ikke gå særligt længe før Marc Overmars igen kunne trække i arbejdstøjet hos belgiske Royal Antwerp som teknisk direktør.

- Det er overraskende, at Antwerp valgte Marc Overmars. Jeg fordømmer Marcs handlinger, men rent sportsligt, så gjorde han et godt stykke arbejde. Jeg er usikker på, om han vil lykkes i Antwerp, siger Frank Arnesen om ansættelsen til La Dernière Heure ifølge voetballbelgie.be.

Marc Overmars røg ud i Ajax, men har allerede fundet nyt job. Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix

Selv var den 65-årige dansker også sat i forbindelse med det ledige sæde som teknisk direktør i Royal Antwerp, men det forblev ved løse snakke:

- Det er sandt, at nogle har givet mig et kald, men jeg har aldrig forhandlet med Antwerp. Jeg føler mig rigtig godt tilpas i Feyenoord, siger danskeren.

Frank Arnesen har tidligere været i belgisk fodbold hos Anderlecht. Siden januar 2020 har han været teknisk direktør i Feyenoord.

I indeværende sæson har klubben leveret flere flotte præstationer, der har bragt dem blandt de sidste fire i Conference League, hvor de møder Marseille i et dobbeltopgør, og blandt de tre forreste i den hjemlige liga.