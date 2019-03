Frustreret dansk angriber: - Mærkeligt

Nicolai Jørgensen spillede et kvarter for Feyenoord i weekenden mod Willem II, og det samme gjorde han for to uger siden mod Vitesse. Korte indhop har i det hele taget været kendetegnende for danskeren i denne sæson.

Mod topholdet PSV den 24. februar så det ellers ud til at vende for den tidligere FC København-profil. Her spillede Nicolai Jørgensen hele kampen, og han scorede Feyenoords enlige mål i 1-1-opgøret. Derefter var det dog tilbage på bænken igen.

Den danske landsholdsspiller lægger ikke skjul på, at han har svært ved at finde ud af, hvilke tanker Feyenoord-træner Giovanni van Bronckhorst gør sig, og hvad der i det hele taget foregår i Rotterdam.

- Det er lidt en mærkelig situation. Jeg har leveret gode præstationer i nogle kampe, men træneren har på det seneste valgt at kigge andre veje, og hvorfor ved jeg ikke. Han lod mig spille mod PSV, hvor jeg synes, jeg gjorde det godt og også scorede et godt mål. Det momentum havde jeg håbet at bygge videre på, men så valgte han at bænke mig i alle kampe igen.

- Jeg synes ikke, jeg har haft et kæmpe formdyk eller noget; det har simpelthen bare været træneren, der har valgt noget andet. Det er selvfølgelig ikke optimalt for mig, siger Nicolai Jørgensen til tipsbladet.dk.

Han troede fuldt og fast på, at præstationen og scoringen mod PSV, der har været ganske suveræne i denne sæson, ville markere starten på en god periode i Feyenoord.

- Det var ikke bare målet, men også kampen i det hele taget. Det var en god kamp for mig, jeg var stærk og måske den bedste på vores hold. Tre dage senere mødte vi Ajax i en vigtig kamp, og der havde jeg håbet at få lov at spille. Det fik jeg så ikke. Jeg ved virkelig ikke hvorfor; måske de tænker, jeg skal væk til sommer, siger Jørgensen.

Tænker du, at du skal væk til sommer?

- Det er svært at sige. Det er ikke optimalt for mig at sidde på bænken, som jeg gør lige nu, og samtidig falder transferprisen på mig af den grund, og det gør det nemmere at komme væk. Men jeg vil også gerne et sted hen i kølvandet på en rigtig god sæson, det er meget nemmere at komme til et nyt sted, hvis man er sprængfyldt med selvtillid. Så det er svært at sige, om jeg skal væk. Jeg tænker ikke så meget over det.

Nicolai Jørgensen skiftede til Feyenoord fra FC København i sommeren 2016, og han fik en helt fantastisk start i Holland og blev ligatopscorer med 21 mål i sin første sæson - han blev desuden nummer to på assistlisten med 11 oplæg. Det var for et år siden ved at kaste et drømmeskifte til Premier League-klubben Newcastle United af sig. Englænderne bød i omegnen af 150 millioner kroner for Nicolai Jørgensen - hvilket havde gjort ham til et af største indkøb i The Magpies' historie - men Feyenoord sagde nej.

Nu er han reserve i Rotterdam-klubben, og spørgsmålet er, hvor udviklingen er gået så markant i den gale retning?

- Skader har meget med det at gøre. Mit første år var rigtig, rigtig godt, det næste halve år var også rigtig godt, og jeg scorede blandt andet to mål i Champions League og otte mål i ligaen inden jul. Så skete det med Newcastle, som var en stor mulighed. Jeg sluttede sæsonen godt af og scorede også i pokalfinalen, og så skulle den her sæson være sæsonen, hvor jeg kom tilbage og lavede 25 mål, men jeg har ikke engang spillet halvdelen af kampene. Det har været frustrerende, lyder det fra den tidligere topscorer, der forbander de skader, han har været ramt af:

- Da jeg kom tilbage i sommer, havde jeg problemer med min fod, men kom godt tilbage -; også på landsholdet - men så fik jeg en ny skade og spillede først igen efter jul. Det gør det selvfølgelig svært at finde et niveau over eksempelvis ti kampe, og det er helt sikkert noget, jeg sigter efter her den sidste tid af sæsonen.

Nicolai Jørgensen har kontrakt med Feyenoord frem til sommeren 2021.

Lær ALT om det nye landshold: Bartender, gymnasieelev og Bendtners største fan

Fodboldeksperter: Sådan ser landsholdet ud ved EM i 2020

Landsholdets bedste scoringer: Her er deres koner og kærester

Se også: Holland hylder dansker-hattrick: - Det var hævn