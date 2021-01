Her er prisen på Nicolai Jørgensen

Du kan opleve Barcelona direkte torsdag aften - Se Copa del Rey i Ekstra Bladet+ lige her

Nicolai Jørgensen er Feyenoord-spiller, og det er danskeren formentlig også, når transfervinduet lukker 1. februar.

Der har på det seneste floreret rygter om, at Rotterdam-klubben gerne vil udleje den 30-årige angriber, men det er ikke noget, cheftræner Dick Advocaat kan nikke genkendende til.

- Det har jeg intet hørt om, så det tror jeg ikke på. Der vil altid blive skrevet ting i aviserne, men det betyder ikke, at det hele er sandt. siger Advocaat til ESPN og fastslår, at han på ingen måde ønsker at miste den tidligere danske landsholdsspiller, der er på vej tilbage i fulde omdrejninger efter en skadespause:

- Nej, det vil jeg ikke kunne leve med.

Hvis Nicolai Jørgensen skal væk fra Feyenoord, understreger cheftræneren, at der skal et markant bud på bordet hos klubbens tekniske direktør Frank Arnesen, der er ansvarlig for køb og salg af spillere.

- Hvis der kommer et bud på 15 millioner euro (112,5 millioner kroner, red.), så vil jeg overveje det. Det giver ingen mening at leje ham ud, lad mig sig det sådan, fastslår Dick Advocaat.

Nicolai Jørgensen har været på banen i otte af de seneste ni ligakampe for Feyenoord, og han er dermed ved at få noget kontinuitet i sit spil efter mange skadesafbræk. Onsdag sad han på bænken i hele kampen, da Rotterdam-klubben besejrede Heracles Almelo med 3-2 i pokalturneringen.

Danskeren har kontrakt med Feyenoord frem til sommeren 2022.

