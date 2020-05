Historisk aftale: Enige om stor lønnedgang

Du kan købe adgang til at se færøsk fodbold lige her

Der kommer ikke til at blive spillet fodbold igen i Holland før 1. september, så det koster af gode grunde også dyrt for de professionelle klubber i Holland, der mangler indtægter, fordi sæsonen ikke færdiggøres.

Men nu er der hjælp at hente, for solidariteten har sejret i Holland, og alle parter er blevet enige om en kollektiv lønnedgang, der skal sikre, at klubberne i de to bedste rækker kommer ud af krisen med skindet på næsen.

Aftalen er blevet indgået mellem arbejdsgiverorganisationen, spillernes fagforening og trænernes fagforening.

Ifølge Algemeen Dagblad ventes aftalen af spare 35 milioner euro årligt - det svarer til 262 millioner kroner - og den gælder frem til 1. januar 2021.

Noget af aftalen er bindende, mens andet som lønreduktion er anbefalinger, som klubberne og eksempelvis spillerne selv skal blive enige om. Forslaget her er, at der sker en progressiv lønreduktion. Så de, der tjener mest, også opgiver mest procentvis.

Nicolai Jørgensen fra Feyenoord er formentlig en af de spillere, der for en stund må opgive en del løn, da han er en af bedst betalte i Feyenoord.

Det hollandske fodboldforbund har tidligere regnet sig frem til, at klubberne mister mindst 2,2 milliarder kroner samlet i tabte indtægter, fordi denne sæson er blevet stoppet før tid og altså ikke spilles færdig.

