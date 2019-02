Hot i Holland: - Det er den gamle Dolberg

Med 16 liga-mål og seks mål på vejen til Europa League-finalen var den daværende teenager Kasper Dolberg efter 16/17-sæsonen pludselig udråbt til et af Europas helt store angrebshåb.

Men siden er det gået en anelse i stå for Ajax-angriberen, der efterhånden er blevet 21 år. Nu lysner det dog en anelse, og danskeren gjorde det godt i weekendens 6-0-sejr mod VVV, og det har de også bemærket i den store hollandske avis Algemeen Dagblad.

- Ajax vandt let 6-0, men hvad der er mere interessant er, at Kasper Dolberg viste glimt af sit gamle jeg, skriver avisen.

- Selvfølgelig skal en angriber i Ajax ikke kun bedømmes på en kamp mod VVV, for en angriber i Ajax skal altid have spotlightet på sig og især i de store kampe, men Kasper Dolberg har tidligere alt for ofte været fraværende.

- Hans kamp mod VVV giver Ajax-fansene håbet tilbage. De har længtes efter Dolberg, der viste sig som en åbenbaring for to år siden, lyder det i avisen.

Den hollandske avis roser Dolbergs 2-0-mål fra weekenden og peger på, at han var hurtig i bevægelserne og med god teknik.

- Præcis den samme følelse, som danskeren fremkaldte i sit debut-år for Ajax, lyder det i avisen.

Også holdkammeraten Lasse Schöne har bemærket Dolbergs opblomstring.

- Vi ved alle, hvad Kasper kan gøre. Han viser sig hver dag under træningen, og du kan stadig se, at han virkelig har klasse, siger Schöne til avisen.

- Glem ikke, at han har haft mange skader. Han er nødt til at komme ind i en rytme, hvor han er helt fit igen, og så ser man også, at selvtilliden kommer mere og mere tilbage.

KASPER DOLBERG

Født: 6. oktober 1997

18/19: 14 ligakampe/8 mål

17/18: 23 ligakampe/6 mål

16/17: 29 ligakampe/16 mål

På træningslejren i USA i vinter delte Dolberg værelse med den endnu yngre dansker, Victor Jensen, der stadig jagter sin officielle debut, men også først fylder 19 år på fredag.

- Ja, vi roterer lidt med danskerne, griner Schöne.

- Nej, seriøst så tror jeg, at det hjælper Kasper med lidt lethed.

- Selvfølgelig ser jeg det også som mit ansvar at tage mig lidt af ham. Drikke lidt kaffe, snakke lidt og spille et spil.

- Jeg har opbygget mit liv her med en hollandske kvinde og børn, og det har Kasper ikke endnu. Derfor er det godt, at vi også har Rasmus Nissen Kristensen. De er i samme situation og er meget sammen uden for fodbolden, siger Schöne.

Med weekendens sejr ligger Ajax med 14 kampe tilbage med fem point op til førende PSV Eindhoven, mens Dolberg med sin ottende sæsonscoring i ligaen har indledt jagten på klubbens topscorer, Dusan Tadic, på 13 mål og ligaens topscorer Luuk de Jong på 18 mål.

