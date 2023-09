Hyballa fyret igen

Peter Hyballa er blevet fyret fra sin hollandske klub Breda efter lidt over et halvt års samarbejde. Årsagen er, at forholdet mellem Hyballa og arbejdsmiljøet ikke længere kan repareres, lyder det

Peter Hyballa er blevet fyret fra hollandske NAC Breda.

Den tidligere 'terrortræner' i Esbjerg har fået en fyreseddel, fordi arbejdsmiljøet under Hyballa udviklede sig i en negativ retning.

Det oplyser Breda uden at gå i yderligere detaljer om den 47-årige tysker.

- Efter hans ansættelse i vinter gik vi fra at være nummer 12 til nummer 6. I sommer styrkede vi truppen og staben for at fortsætte udviklingen. Desværre lykkedes det ikke, fordi samarbejdet mellem træneren og hans arbejdsmiljø blev utilstrækkeligt. Som ledelse mener vi ikke, at denne situation kan genoprettes, lyder det fra Bredas tekniske direktør Peter Maas.

Peter Hyballa blev ansat i januar og nåede 28 kampe for Breda, der aktuelt ligger nummer 10 i den næstbedste række i Holland.

Hyballa blev i 2021 kendt som 'terrortræneren' i Esbjerg, fordi han havde nogle grove arbejdsmetoder i form af fysisk og psykisk afstraffelse af spillerne.

Han blev derfor fyret efter fire kampe, hvorefter han har haft meget korte ophold i klubber. I tyske Türkgücü München nåede han otte kampe, og i slovakiske Trencin blev det til to kampe.