Hylder dopingdømt

Ajax-spillerne bakker op om deres holdkammerat, der ellers er udelukket et år for brug af doping

Kæmpe skandale: Stjerne udelukket et år

I de fleste sportsgrene har man travlt med at tage afstand fra dopingdømte udøvere, men sådan er det tilsyneladende ikke i fodbold.

Sidste fredag blev Ajax-keeper Andre Onana tildelt et års karantæne, fordi han var testet positiv for det ulovlige stof Furosemid.

Holdkammeraterne bakker imidlertid bemærkelsesværdigt op. Mod PSV i pokalkvartfinalen onsdag varmede samtlige Ajax-spillere op i trøje nummer 24 og 'Onana' på trøjen.

- Det er virkelig, virkelig svært at acceptere som fodboldspiller, når folk stopper dig i at spille fodbold i et helt år, siger Ajax-angriber Sebastien Haller ifølge BBC.

- Det er svært for ham, hans familie og for alle omkring klubben, så selvfølgelig støtter vi ham, og forhåbentlig får han reduceret straffen.

Onana vogtede målet mod FCM få dage efter den positve test, men Ekstra Bladet talte sidste uge med FCM, og de ønskede ikke at blande sig i sagen. Foto: Jens Dresling/Polfoto

Også træner Erik ten Hag bakker op.

- Det er forfærdeligt, hvad han skal igennem. Vi har ondt af ham, og vi har sympati med ham, og vi vil gerne støtte ham.

- Selv hvis han har lavet en fejl, kan vi stadig støtte ham, siger ten Hag.

Onana har forklaret, at han vågnede og følte sig utilpas, og så tog han noget af konens medicin.

Ajax har da også appelleret straffen, fordi de ikke mener, at hensigten var at præstere bedre.

Andre Onana kom til Ajax fra Barcelonas ungdomsafdeling i 2015 og har siden 2016 været fast mand i målet for den hollandske hovedstadsklub. Foreløbig har rutinerede Maarten Stekelenburg taget over, mens Onana må se til fra tribunen.

