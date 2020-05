Ingen penge til indkøb

Feyenoords tekniske direktør Frank Arnesen erkender, at der ikke er finansielle midler til at købe for denne sommer

Mens man i lande som Danmark og Tyskland har gjort meget for at kunne spille sæsonerne færdige, har man i Holland for længst lukket ned.

Ud fra et sundhedsmæssigt synspunkt giver det god mening, men økonomisk kommer det til at gøre ondt på klubberne.

Også i en klub som Feyenoord, der har store traditioner.

Danske Frank Arnesen erkender over for Algemeen Dagblad, at man ikke har midler at købe for denne sommer.

- Vi er stadig overbeviste om, at man kommer til at se et fantastisk Feyenoord-hold, når turneringen starter op igen. Der er ingen penge at købe spillere for, men det er tilfældet for mange klubber. Vi missede Bryan Linssen, men det kan ske, siger danskeren i interviewet.

Bryan Linssen er en 29-årig Vitesse-spiller, hvis aftale løber ud til sommer. Han rygtes i stedet at skifte til Besiktas i Tyrkiet, og i det hele taget kommer markedet denne sommer til at være godt for transferfrie spillere.

- Vi gav Bryan et glimrende tilbud, men han kunne tjene meget mere et andet sted. Jeg bebrejder ham ikke, vi håbede meget på at få ham. Men det er ikke sådan, at vi har en masse ekstra penge, vi kan tilbyde, hvis en spiller ikke accepterer lige med det samme, siger Frank Arnesen.

Frank Arnesen fortæller i interviewet, at man fortsat arbejder på forlængelser med nogle af nøglespillerne. Som Eric Botteghin.

