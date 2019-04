Intet perspektiv for Dolberg: - Han skal væk

Det har været en sæson med op- og nedture for danske Kasper Dolberg i hollandske Ajax.

Den 21-årige angriber indledte sæsonen med en skade i maveregionen, men da han kom tilbage og var fit, begyndte det også at gå godt med masser af spilletid og mål. Siden 2018 blev til 2019 er det dog gået ned ad bakke for Kasper Dolberg, der lige nu er tredjevalg i Ajax' angreb bag Dusan Tadic og Klaas-Jan Huntelaar.

I to af de tre seneste kampe har Kasper Dolberg ikke fået spilletid, og i ingen af de tre er han startet inde. Modsat de to andre. Og når Dolberg har spillet, har det været mod 'små' hold, altså har der ikke været spilletid fra i de store kampe.

Klaas-Jan Huntelaar har allerede forlænget sin aftale med Ajax frem til sommeren 2020, og den tidligere Ajax- og danske landsholdsspiller Kenneth Perez mener, det bør få Kasper Dolberg til at bruge sommeren på at kigge sig om efter en ny arbejdsgiver.

- Der er ikke andet at gøre end at smutte. Sådan en ung spiller har brug for at spille, siger Kenneth Perez i programmet Natafelen på Fox Sports, som han medvirker i.

Kenneth Perez påpeger, at selv hvis Dolberg er nummer to og spiller ligakampe, er han ikke en del af træner Erik ten Hags favoritter, når det kommer til de store kampe. Og det er et af de store problemer for danskeren.

- Tror du, Dolberg ønsker at blive? Han kan spille mod FC Emmen. Men lige så snart, det bliver sjovt og svært, skal han sætte sig ned. Der er intet perspektiv i det. Han er 21 år, hans tid i Holland er nu, slår den tidligere professionelle fodboldspiller fast.

I weekenden var der kritik fra træner Erik ten Hag, der siger, at han forventer mere fra den danske angriber.

