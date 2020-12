Iskold træner: - Skal være glad for at spille

Ét mål i 11 kampe.

Det er det ringe facit for Nicolai Jørgensen indtil videre i denne sæson. Alligevel fortsætter Feyenoord-træner Dick Advocaat med at have danskeren i sin startopstilling.

Og sådan fortsætter det også, når Rotterdam-klubben i weekenden gæster topholdet Vitesse.

- Alle kan se, at Nicolai ikke er i sin bedste form. Det ved han også godt selv. Han er heldig, at de andre angribere efter min mening ikke er så langt fremme, at de er klar til at starte inde.

- Så skulle jeg sætte en midtbanespiller ind oppe foran. Men det overvejer jeg ikke, så han spiller mod Vitesse, siger den rutinerede træner på fredagens pressemøde.

Nicolai Jørgensens ene scoring faldt i 2-2-kampen mod RKC Waalwijk i slutningen af oktober.