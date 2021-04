Kæmpe beslutning: Her åbner de dørene

Eksperten: Her er den ubemærkede joker

Tomme tribuner er snart fortid i Hollands bedste fodboldrække.

I slutningen af april vil der blive lukket et begrænset antal tilskuere ind til kampe i Æresdivisionen. Det oplyser Hollands fodboldforbund (KNVB) ifølge Reuters.

Dørene til stadionerne bliver åbnet i weekenden 23.-25. april. Her vil Ajax kunne lukke op til 7500 tilskuere ind til sin kamp mod AZ Alkmaar på Amsterdam Arena.

Her var 5000 til stede i forbindelse med et tilskuerforsøg, da Holland for nylig spillede landskamp mod Letland i VM-kvalifikationen.

Feyenoord med Nicolai Jørgensen i truppen må lukke 6500 ind, når Vitesse kommer på besøg.

Det er de lokale myndigheder, der sætter grænsen for, hvor mange tilskuere klubberne må lukke ind.

- Vi er i tæt kontakt med regeringen angående folks tilbagevenden til stadionerne og gør, hvad vi kan, for at fremskynde processen, siger KNVB-chef Eric Gudde ifølge Reuters.

For at komme se fodbold live på stadion i Holland skal man kunne fremvise en negativ coronatest, der er taget inden for et døgn, ligesom tilskuere skal være halvanden meter fra hinanden.

Det ventes, at der kan lukkes tilskuere ind i resten af sæsonen, men det ligger endnu ikke fast.

Ajax fører Æresdivisionen med 69 point, ni mere end PSV har på andenpladsen.

Et andet sted i Europa er der også blevet givet grønt lys til tilskuere.

De italienske myndigheder har nemlig sagt god for, at der kan lukkes tilskuere ind til de kampe ved sommerens EM, der spilles på Stadio Olimpico i Rom, herunder åbningskampen mellem Italien og Tyrkiet. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) har givet de 12 EM-værtslande - herunder Danmark - indtil onsdag til at tilkendegive, om de kan lukke tilskuere ind til EM-kampene.

Den danske kulturminister, Joy Mogensen (S), har allerede sagt, at der som minimum vil kunne lukkes 11.000-12.000 tilskuere ind i Parken i København.

