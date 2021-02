Kæmpe-brøler i storklub: Glemte rekordindkøb

Sebastian Haller blev i vinterens transfervindue den dyreste spiller i Ajax' historie, men alligevel lykkedes det klubben at glemme ham, da der skulle registreres spillere til den videre færd i Europa League.

Onsdag var sidste chance for at indmelde, hvilke spillere man ville have til rådighed i Europa Leagues slutspil i foråret. Normalt en formalitets-procedure, som ikke skaber de største overrasker - så længe der ikke bliver begået fejl.

Det må man sige, at de ansvarlige personer i Ajax har gjort. Klubbens dyreste indkøb gennem tiderne, den fransk-ivorianske angriber Sebastian Haller er nemlig ikke blandt de spillere, der figurerer på listen. Klubben har simpelthen glemt at inkludere ham på listen.

- Det er sandt, at Haller ikke er med på vores Europa League-liste, siger en talsperson fra Ajax til ESPN. Vi har kontaktet KNVB (det hollandske fodbldforbund, red.) og UEFA for at finde ud af, hvor det gik galt.

Gisle Thorsen og Allan Olsen kårer her transfervinduets største handler i Superligaen.

Skulle det vise sig, at fejlen er begået af det hollandske fodboldforbund eller UEFA, kan klubben muligvis få lov at skrive Haller ind på bagkant.

Den 26-årige angriber forlod West Ham for Ajax i januars transfervindue, og den hollandske klub gav 170 millioner kroner for ham. Han har siden leveret to mål i seks kampe.

Scoop af Superliga-klub: Han er næsten gratis

'En skam som dansker'