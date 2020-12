Kæmpe øjeblik for dansk stjerneskud

Sådan endte 17-årige Victor i Ajax

Det er efterhånden mere end tre år siden, at dengang 17-årige Victor Jensen skiftede fra FC København til Ajax og med en pris på 26 millioner kroner blev Danmarks dyreste teenager.

Skader har ødelagt meget, men lørdag aften fik den nu 20-årige dansker endelig debut for den hollandske storklubs førstehold.

I 4-0-sejren hjemme i Amsterdam kom Ajax hurtigt på 3-0, og efter pausen var sejren sikker.

- Det gav plads til to smukke øjeblikke. Først var der debut til Kenneth Taylor og kort efter fik danskeren Victor Jensen debut. Begge unge spillere gjorde det meget godt på Ajax' velkørende midtbane, skriver klubbens hjemmeside.

Det danske stortalent, der i FCK blev omtalt som Ståle Solbakkens yndlingsspiller, kom på banen efter 75 minutter, og han kunne i kampens overtid se Gravenberch gøre det til kampens slutresultat 4-0, og Ajax fik dermed en lille form for revanche efter midtugens skuffende Champions League-exit mod Atalanta.

På sin Instagram-profil jubler danskeren også over sine første officielle minutter på Johan Cruyff Arena.

- Glad og stolt over at have fået min debut for denne fantastiske klub. Vejen til dette øjeblik var ikke nemt, og jeg er taknemmelig for denne mulighed, skriver Jensen, der får opbakkende kommentarer fra flere holdkammerater og også fra Rasmus Nissen Kristensen, der tidligere var i Ajax og nu er i Salzburg - samt fra Brøndby-kometen Jesper Lindstrøm, der kender ham fra U21-landsholdet.

Også andre hollandske fodboldsites bemærker Victor Jensens længe ventede debut, og hvor den anden debutant Kenneth Taylor generelt får kritik for at spille bolden for meget tilbage, så meldes det, at danskeren var mindre påvirket og forsøgte mere af det, man har set på Jong Ajax.

Hos Voetbalzone scorer han dog kun karakteren 7, hvilket kun gøres dårligere af rutinerede spillere som Dusan Tadic og Davy Klaasen.

Ajax har med sejren 30 point efter 12 runder og har et hul på fem, seks og syv point ned til Vitesse, PSV og Feyenoord, der alle mangler en kamp. Og med imponerende 47 scoringer tangerer Ajax klubrekorden fra 1995/96 for flest scoringer på dette tidspunkt i sæsonen.

