Kæmpe talent faldt om på banen: Nu taler familien om tragedien

Det tidligere Ajax-talent Abdelhak Nouri faldt om under en træningskamp. Lægerne spåede ham ikke mange chancer. Nu er der dog sket fremskridt, fortæller familien

På en sommerdag sidste år fik familien Nouri den værst tænkelige besked. Nemlig at det yngste medlem, Abdelhak Nouri, var faldet om med hjerteproblemer, og at han derfor svævede mellem liv og død.

Han var blot 20 år og et gudsbenådet fodboldtalent, da tragedien, som vendte alting på hovedet for ham og familien, indtraf.

Nouri blev lagt i kunstigt koma. Forudsigelserne var dystre. Lægerne sagde, at han nok aldrig ville komme til at gå, spise, tale eller tænke igen - hvis han overhovedet vågnede fra sin koma.

Familien måtte altså indstille sig på en anderledes tilværelse, hvor egne behov i den grad blev ligegyldige. Nu handlede alt om lillebror.

Svært hjerneskadet

Der er nu gået 13 måneder, og familien har til det hollandske medie NOS netop afgivet det første tv-interview siden tragedien.

De fortæller, at Nouris tilstand i dag er stabil, men at han lider alvorlige mén.

- Hvis jeg sammenligner hans neurologiske tilstand, går det bedre nu end for for få måneder siden, fortæller storebroren Abderrahim til mediet.

- På det fysiske plan er det dog stadig meget svært. Han kan ikke bevæge sin krop, kun sit hoved, fortsætter han.

Det lyder dermed til, at lægerne fik ret i store dele af deres forudsigelser. Nouri vågnede ganske vist af sin koma men har siden hen været svært hjerneskadet og er derfor afhængig af døgnpleje.

- Nogle gange går det godt. Andre gange går det skidt. Hans immunforsvar er meget svækket. Jeg vil helst ikke gå for meget i detaljer, men han har haft en meget svær tid, lyder det.

Den blot 20-årige Ajax-spiller modtog hjertemassage på banen. Foto: Hollandse Hoogte

Minimal kommunikation

Selvom det unægteligt ser svært ud for det tidligere stortalent, findes der enkelte lyspunkter i en sort tid.

Han og familien er begyndt at kunne kommunikere. Det foregår dog endnu på et meget simpelt plan.

- Siden december har hans bevidsthed forbedret sig, og der har været en form for kommunikation. Han reagerer eksempelvis på 'åbn din mund' eller 'bekræft det med dit øjenbryn', afslutter storebror Abderrahim.

Dermed næres der et håb - omend det er spinkelt - for en fortsat fremgang for den tidligere Ajax-spiller.

