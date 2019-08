Kan gå i vasken: Problemer med Dolberg-skifte

Ajax har et krav til Kasper Dolbergs skifte til OGC Nice. Hollænderne vil have en bankgaranti for transfersummen, men den kan franskmændene ikke stille

Selvom Ajax og OGC Nice angiveligt har en mundtlig aftale om, at danske Kasper Dolberg skifter til det franske, kan handlen stadigvæk gå i vasken.

Således beretter flere hollandske sportsmedier heriblandt Voetbalzone, at OGC Nices nye ejer, Ineos, ikke kan få en bankgaranti til at hente landsholdsangriberen, til trods for at flere franske medier tidligere har skrevet, at Dolberg vil blive præsenteret mandag.

Beløbet, som klubben skal have ud af banken, er i omegnen af 150 millioner kroner, og den kan stige yderligere til 186 millioner kroner.

Nice har indtil 2. september, hvor transfervinduet klapper i, til at få garantien fra banken.

Dolberg har den seneste tid ikke haft meget medfart i Ajax. Nu er han på vej videre. Foto: Jens Dresling

Hver gang

Også da Juventus tidligere i vinduet hapsede Ajax' forsvarsdiamant Matthijs de Ligt, ville hollænderne have en bankgaranti fra italienerne.

Her endte Ajax med at få garanti for de 560 millioner kroner, som de Ligt kostede, og han kunne dermed rejse til Torino.

Tidligere er Christian Chivus skifte til AS Roma og Mounir El Hamdaouis skifte til Fiorentina blevet udsat på grund af en manglende garanti for pengene.

Ofte bliver store transfersummer ikke overført i en betaling, men i flere rater. Skulle Nice på et tidspunkt ikke kunne betale de rater, kan Ajax med en bankgaranti stadigvæk kræve pengene fra banken.

Nej til leje

Danske Dolberg har også været rygtet til tyske Hoffenheim, hvor hans tidligere holdkammerat i Silkeborg Robert Skov spiller, men der var kun tale om en lejeaftale.

Det lader til, Dolberg har takket nej til denne mulighed.

Kasper Dolberg skal i Nice, hvis skiftet går igennem, erstatte Mario Balotelli, der er vendt hjem til Italien. Rygterne går også på, at man i klubben overvejer at hente Napolis kantspiller Adam Ounas.

