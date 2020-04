Kan ikke snuppe Ajax: De udnytter coronakrisen

I Belgien er resten af sæsonen i Jupiler League blevet sløjfet som følge af den uvisse situation med coronavirus-pandemien, og Club Brügge ser ud til at blive kåret som mester. Og i Holland er der nogle klubber, der vil gøre det samme.

Både Ajax, AZ Alkmaar og PSV har opfordret Æresdivisionen til at følge eksemplet og aflyse resten af sæsonen, hvilket vil betyde, at Ajax bliver mestre i år. Ajax har desuden kritiseret det hollandske fodboldforbund, KNVB, for at holde muligheden for at færdiggøre sæsonen åben.

Og det er Louis van Gaal ikke tilfreds med. Den erfarne hollænder, der tidligere har været træner hos blandt andre Ajax, Barcelona og Bayern München, mener, at Ajax udnytter situationen.

- Hvis det konstateres, at coronavirus er blevet besejret, skal de først afslutte den aktuelle sæson. Sport er til for at finde en vinder - ikke for at afbryde tingene efter 25 kampe og kåre Ajax som mester. Men selvom regeringen også har fulgt eksperterne i uger, siger nogle fodboldklubber pludselig, at det ikke er muligt - det var først Ajax.

- Klubber, som udnytter denne krise til egen vinding og siger, at det handler om folkesundhed, kan jeg ikke snuppe, siger Louis van Gaal ifølge Algemeen Dagblad.

Louis van Gaal mener desuden, at der er tid nok til at færdigspille sæsonen, efter at sommerens EM-slutrunde er blevet udskudt til sommeren 2021.

Fodbold er i første omgang sat på pause i Holland indtil den 1. juni.