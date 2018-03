Kan redde et liv: Utroligt match får ham til at droppe storkamp

Når VVV-Venlo på lørdag møder topholdet PSV Eindhoven i den hollandske Æresdivision, bliver det uden deres faste angriber Lennart Thy.

Den 26-årige spiller har bedt om fri til at hjælpe en leukæmipatient, med hvem han har et perfekt DNA-match.

Den noget utraditionelle ferie-anmodning kommer sig af en syv år gammel bloddonation, som Thy leverede, mens han dengang spillede for tyske Werder Bremen, for potentielt at kunne hjælpe en leukæmipatient i fremtiden.

Nu er der utroligt nok dukket en patient op med et DNA, der matcher den tyske angribers - og det betyder, at Thy formentlig kan redde et liv.

Æresdivisions-spilleren er gået med til at donere blod endnu engang for at hjælpe leukæmipatienten. Lennart Thys blod kan nemlig give lægerne mulighed for at generere stamceller til en transplantation, der i sidste ende kan kurere leukæmien hos den pågældende patient.

Klubben har selvfølgelig givet Venlo-profilen fri til at deltage i donationsprogrammet, der altså holder ham fra både træning og kamp den næste uge.

- Chancen for et perfekt DNA-match er uhyre lille, hvilket er grunden til, at denne situation er så speciel. Lennart vil være væk hele ugen og vil genoptage træningen igen efter weekenden, skriver klubben på deres hjemmeside.