Kaos: Legende siger op efter fem måneder

Det har slet, slet ikke kørt for Nicolai Jørgensens hollandske klub, Feyenoord i denne sæson.

Mens danskeren selv har været skadet det meste af sæsonen, har holdet skabt det ene dårlige resultat efter det andet, og det kulminerede søndag, hvor Feyenoord tabte med 0-4 til ærkerivalerne fra Ajax. Nicolai Jørgensen var i øvrigt tilbage og med fra start i opgøret, som Feyenoord reelt havde tabt efter de første 45 minutter, da Ajax var foran 4-0 ved pausen.

Jaap Stam er fortid i Feyenoord. Foto: Ritzau Scanpix

Efter 11 runder ligger Feyenoord bare nummer 12 med 14 point, og det har nu fået Jaap Stam til at kaste håndklædet i ringen.

Den tidligere hollandske landsholdsspiller startede i jobbet som træner for klubben 1. juni, og mindre end fem måneder efter er han altså fortid.

Det kom aldrig til at fungere for Stam i Feyenoord, og mandag formiddag blev hans tid og spillestil savet ned i de hollandske medier, der kaldte stilen for 'kamikaze'.

- Træneren havde stadig vores støtte, og spillerne ville også gerne fortsætte med ham, men hvis nogen siger, de 'ikke længere tror på det og ikke vil mere', må vi respektere det. Han stopper, og det er en skam, siger sportsdirektør Sjaak Troost.

Jaap Stam siger selv:

- Jeg har overvejet det grundigt og i lang tid. Konklusionen er, at det er bedst for klubben, spillerne og mig selv, at jeg træder til side.

Klubbens øvrige personale overtager tjansen med at styre træningen og sætte hold, lyder det på klubbens hjemmeside, indtil man har fundet en afløser.

Jaap Stam har tidligere stået i spidsen for Reading og PEC Zwolle - han overtog jobbet i sommer fra Giovanni van Bronckhorst.

Se også: Brandvarm dansker scorer igen

Se også: Ydmyget foran alle: 'Hvem tror du, du er'