Karriere-deroute: Fra Real Madrid til 3. division

Royston Drenthes karriere har taget noget af et dyk, siden han spillede på hold med Ronaldo og Raul

Han var et ganske varmt navn i 2007, da en U21-EM sejr med Holland sikrede ham en kontrakt med mægtige Real Madrid.

Men i dag frister 32-årige Royston Drenthe en noget mere ydmyg tilværelse i den tredjebedste hollandske række.

- Jeg fortryder intet. Alt sker af en årsag. Jeg er glad for, hvor jeg er i dag, siger Drenthe til BBC.

Her tørner han i dag ud for Kozakken Boys i Hollands Tweede Divisie.

Her sender Drenthe to høje femmere til Cristiano Ronaldo, som han nåede at spille med i sæsonen 2009/2010. Foto: Mike Cassese/Ritzau Scanpix

Hollænderen havde kun en enkelt hel professionel sæson bag sig i Feyenoord, da han skiftede til Real Madrid for 100 millioner kroner.

Og konkurrencen var da også til at føle på, for samtidig var Marcelo så småt ved at spille sig på holdet - på samme position som Drenthe.

Karrieren blev sat på pause i 2016, hvorefter den dengang 29-årig Drenthe gav sig i kast med musikken.

Til trods for den nedadgående vej, karrieren er gået, er hovedpersonen selv tilfreds:

- Jeg er glad for, hvor jeg er, og hvor jeg har været. Jeg lever livet for tiden, fortæller Drenthe til BBC.

Drenthes karriere har før bragt ham fra hollandsk fodbold over Spanien, England, Rusland og Tyrkiet, inden turen gik hjem til Holland.

Real Madrid gav ham chancen på førsteholdet i tre sæsoner, inden han blev sendt på leje i spanske Hercules og engelske Everton.

Drenthes forskellige ophold startede gerne lovende ud, men det forlyder, at han havde problemer med disciplinen, når det kom til stykket.

Kozakken Boys spiller i række med blandt andre Sparta Rotterdams ungdomshold, Jong Sparta Rotterdam....

