Klubben bekræfter: Han vil væk

Nicolai Jørgensen har fået grønt lys til at forlade Feyenoord efter fem sæsoner i Rotterdam. Det bekræfter klubbens nye cheftræner Arne Slot over for hollandske medier.

Den 30-årige angriber var ikke til stede, da Feyenoord mandag trænede for første gang efter sommerferien, og det var der altså en god grund til.

Danskeren har selv bedt om at komme væk fra klubben.

- Han havde allerede antydet, at han ville væk, men jeg ville høre det fra ham selv. Han var meget tydelig og sagde, at han vil væk. Så er det meget enkelt, og jeg har derfor besluttet, at han skal træne seperat fra gruppen, siger Arne Slot.

Nicolai Jørgensen forlod FC København til fordel for Feyenoord i 2016, og han blev topscorer i ligaen i sin første sæson. De seneste par år har angriberen været plaget af flere skader og har derfor haft vanskeligt ved at finde rytmen.

Nicolai Jørgensen har stadig et år tilbage af sin kontrakt med Feyenoord, men har altså spillet sin sidste kamp for klubben.