Klubskifte på vej: - Det er op til Dolberg

Ajax vil have Kasper Dolberg til at spille mere, og så er det op til ham, om han vil lejes ud til Hoffenheim

Balotellis afløser? Dolberg er klubbens førstevalg

Kasper Dolberg og Robert Skov sammen i Hoffenheim. Det kan meget vel blive til virkelighed inden for få dage.

Ifølge hollandske De Telegraaf så ønsker den tyske klub at lave en lejeaftale med den 21-årige danske angriber, der er gået lidt i stå i Ajax.

Ajax-træner Erik ten Hag vil foreløbig ikke bekræfte skiftet.

- Men det er vigtigt, at han spiller meget. Om denne chance er større hos en anden klub? Det er op til ham. Han må kæmpe for det, siger Ajax-træneren til avisen.

Ikke stabil nok

Dolberg startede året som førsteangriber i Ajax, men er siden blevet overhalet af både Dusan Tadic og Klaas-Jan Huntelaar.

- Med Tadic som angriber fungerer holdet godt, og Huntelaar er meget skarp, siger Ajax-træner Erik ten Hag.

- Men Dolberg har også spillet gode kampe. Det er endnu ikke stabilt nok, og du er nødt til at være god i hver kamp i Ajax.

Dolberg i kamp mod Bayern i december i Champions League - kommer han til Hoffenheim kan han se frem til kampe mod de tyske mestre. Foto: Peter Dejong/AP

Kommer Dolberg til Hoffenheim bliver han genforenet med Erik ten Hags tidligere assistent i Ajax, Alfred Schreuder, der nu er cheftræner hos tyskerne.

Ekstra Bladet kunne tidligere på ugen fortælle, at Dolberg i øjeblikket bliver tilbudt til klubber rundt omkring i Europa.

Denne uge

Ifølge den hollandske avis har der da også været et par klubber, der har forsøgt at hente Dolberg på en permanent aftale, men ingen har villet betale den pris, som Ajax forlanger. Tilsyneladende heller ikke franske OGC Nice, der ifølge den lokale avis, havde danskeren som topprioritet til at forstærke angrebet.

Kasper Dolberg var helt uden for truppen, da Ajax tirsdag aften spillede sig videre i Champions League-kvalifikationen med en 3-2-sejr mod græske PAOK.

Træner Erik ten Hag forklarede det med, at truppen er bred, men siden bekræftede Ajax-fodbolddirektør Marc Overmars, at Dolberg kunne være på vej væk.

- Der kan ske et par ting med Dolberg i denne uge, sagde Overmars onsdag ifølge hollandske NOS.

Og lige nu er det varmeste bud altså, at Dolberg bliver genforenet med Robert Skov, som han kender fra deres fælles fortid på ungdomsholdene i Silkeborg.

