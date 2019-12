Kommentator revser dansk stjerne: - Han bringer negativ energi

Landsholdsbobler Nicolai Jørgensen har meget på spil for tiden.

På hjemmefronten er en familieforøgelse tæt på, og på fodboldbanen kæmper dan danske angriber for at genvinde formen og finde målene for Feyenoord samt komme tilbage på landsholdet, der til sommer spiller EM i Telia Parken.

Nicolai Jørgensen stod søndag for en assist, da Feyenoord vandt med 2-1 ude over FC Utrecht, og danskeren begynder at få kontinuerlig spilletid igen efter en skadespause. Samtidig får Feyenoord for tiden masser af point efter en dårlig start på sæsonen.

Så alt lader til at være godt.

- Han bringer negativ energi til holdet, påstår den hollandske kommentator Jack Van Gelder. Foto: AP.

Og så alligevel ikke.

For ifølge den hollandske kommentator Jack van Gelder har Nicolai Jørgensen ikke en god indflydelse på Feyenoord-holdet.

- Han bringer negativ energi til holdet, påstår van Gelder ifølge Voetbalprimeur til samtaleprogrammet Rondo van Ziggo Sport.

- Det tror jeg vil drive en til vanvid, når man spiller med Jørgensen, forklarer han videre.

En anden af folkene i tv-studiet er på bølgelængde. Han peger på, at der hele tiden er et eller andet med Jørgensen. Om det er skader eller en fødsel.

Danskeren blev topscorer i Holland i sæsonen 2016/2017, men siden har han haft svært ved at leve op til forventningerne - blandt andet fordi danskeren lidt for ofte har været ramt af skader.

I denne sæson har Jørgensen scoret to gange i 10 ligakampe. Feyenoord ligger nummer fem i rækken.

