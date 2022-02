Krænkelsessag: Dansk legende reagerer

Sent søndag aften sagde Ajax farvel til Marc Overmars, som havde fungeret som klubbens sportsdirektør.

Årsagen var meget klar. Den 48-årige hollænder havde sendt upassende og krænkende beskeder til flere kvindelige ansatte i storklubben.

Og Marc Overmars' opførsel kommer meget bag på John Steen Olsen.

- Det er meget overraskende for mig, skriver den danske talentspejder i Ajax således i en sms til Tipsbladet.

Den 79-årige tidligere danske fodboldspiller tilføjer, at han ikke ønsker at kommentere krænkelsessagen yderligere på nuværende tidspunkt.

John Steen Olsen er overrasket. Foto: Lars Poulsen

Da Ajax meldte nyheden ud søndag aften, citerede den hollandske storklub eksempelvis Marc Overmars for at sige, at han 'skammer' sig.

- Jeg undskylder. For i min stilling er det helt uacceptabelt, sagde den nu tidligere sportsdirektør i en pressemeddelelse og fortsatte:

- Det kan jeg godt se nu. Men det er for sent. Jeg kan ikke se andre muligheder, end jeg forlader Ajax. Det har også haft kæmpe betydning for mit privatliv. Derfor beder jeg alle om at lade min familie og mig være i fred.

John Steen Olsen har været talentspejder i Ajax siden 1997, og hans kontrakt blev forlænget i 2015. Den løber nu for resten af livet.

I den tid har han spejdet store fodboldstjerner som eksempelvis Christian Eriksen, Zlatan Ibrahimovic, Marcus Rosenberg og Jesper Grønkjær.

Da John Steen Olsen var aktiv, spillede han blandt andet for Hvidovre og FC Utrecht. Han nåede ligeledes 17 landskampe med tre mål til følge.