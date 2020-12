Landsholdsspiller anholdt: Mistænkt for knivstik til familiefest

En alvorlig sag er netop dukket op i Holland, hvor Ajax-angriberen er blevet anholdt af politiet. Han er under mistanke for et voldsomt overfald under en familiefest, hvor en kniv skulle være blevet brugt som våben.

Det fortæller De Telegraaf.

Politiet bekræfter, at de har anholdt en 28-årig mand fra Amsterdam.

Hændelsen skulle være sket i juli, hvor en familiefest fandt sted i Abcoude i udkanten af Amsterdam. Her er der angiveligt opstået et skænderi mellem Promes og et familiemedlem, som eskalerede, og familiemedlemmet skulle være blevet stukket med en kniv og blevet alvorligt såret.

Derudover skulle vedkommende have pådraget sig en knæskade.

Den hollandske landsholdsspiller har opnået 40 kampe i den orange trøje samt syv mål. Foto: Kemal Softic/Ritzau Scanpix

Herefter siges det, at der kom flere til stedet, hvor konflikten skete, og de skulle have stoppet det fra at gå endnu mere galt.

Det står ikke klart, hvorfor anholdelsen skete nu, men politiet har fået anmeldelsen for en måned siden, fortæller de.

Promes kan nu tilbageholdes i tre dage, men det kan også blive forlænget.

Han kom til klubben i 2019, da han for over 100 mio. kroner skiftede fra Sevilla.

Han har 40 landskampe på cv'et - senest var han i kamp i november.

