Leder sendte besked til den helt forkerte

I Feyenoord er der ballade i ungdomsafdelingen, og det skyldes lederen af akademiet, Stanley Brard.

Det skriver det hollandske medie Rijnmond.

Forklaringen er, at Feyenoord-ledelsen i januar bad om en rapport, der skulle være med til at beslutte, hvilke trænere man tager med videre. I Holland er det nemlig sådan, at man inden 1. april skal meddele, hvis trænere opsiges.

Og med baggrund i denne rapport ville Stanley Brard via mail foreslå ledelsen at fyre fire ungdomstrænere, men i stedet for at sende mailen til bestyrelsesformand Mark Koevermans, kom han til at sende mailen til Mark Onderwater. En af de fire, som han foreslog skulle fyres.

Siden har Onderwater meldt sig syg, og Stanley Brard har frygtet, at mailen og oplysningerne i den blev lækket, så han har taget kontakt til de øvrige tre og fortalt dem dem om situationen. En situation, de ikke kendte til, da ingen havde 'sladret'. Og de tre skal angiveligt være meget utilfredse med akademichefen.

Alle fire er i øvrigt yngre trænere og ledere, og det får hollandske medier til at spekulere i, om det er et spørgsmål om at vende tilbage til gode, gamle dyder.

- Det er irriterende, og det kan ikke retfærdiggøres. Jeg har undskyldt for det. Jeg har lavet en rapport og sendt den til klubledelsen. Det er op til Feyenoord, hvad de vil med den.

- Hvad der står i rapporten, kan jeg ikke sige. Men jeg kigger ikke på, om man er ung eller gammel. Det handler om, hvorvidt man er god, siger Stanley Brard i et interview med Rijnmond.

For 10 måneder siden roste han to af dem, han nu anbefaler klubben at fyre.

Det fremgår ikke af historien, om Feyenoord har tænkt sig at følge akademichefens anbefaling, eller om historien her får klubben til at sparke akademichefen ud i stedet.

Ifølge Rijnmond har teknisk direktør Frank Arnesen ikke ønsket at udtale sig om sagen.

