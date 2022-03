Legenden afløser efter Metoo-skandale

Ajax har søndag ansat Klaas-Jan Huntelaar som afløser for Marc Overmars, der for en måned siden blev fyret efter flere krænkelsessager

Fra en legende til en anden.

Ajax Amsterdam har søndag ansat det tidligere angrebs-es Klaas-Jan Huntelaar i rollen som sportsdirektør i stedet for Marc overmars, der i starten af februar blev fyret.

Overmars havde sendt upassende billeder til flere kviondelige ansatte i klubben, som han også havde udvist 'stalker-lignende' adfærd overfor, og derfor var den uundgåelige konsekvens, at han måtte stoppe.

38-årige Klaas-Jan Huntelaar bliver dog ikke en 1:1-afløser for Overmars.

I det daglige er han en del af den tekniske stab, og han vil sammen med klubbens tekniske manager, Gerry Hamstra, udfylde rollen som klubbens sportsdirektør.

For selvom han med 20 års erfaring som professionel fodboldspiller kender gamet bedre end de fleste, så mangler han fortsat lidt pondus på de direktørgangene.

- Jeg har altid været interesseret i de ting, der foregår i klubberne udenfor fodboldbane, og jeg vil gerne udvide mit kendskab til det område. Det er muligt med det karriereforløb, Ajax tilbyder mig. Jeg er glad for at være tilbage, og jeg er spændt på, hvad der vil ske i den kommende tid, siger Huntelaar til Ajax' hjemmeside.

Dermed forklarer han også, at tanken er, at han skal stå i en form for sportsdirektør-lære i Ajax - og så har han andre jern i ilden i forhold til sin tid efter den aktive karriere som spiller:

- Jeg er også i gang med at tage min træner-eksamen. Den viden, jeg får gennem det kursus, hjælper mig med det, jeg skal lave hos Ajax, siger Huntelaar.

Han kom oprindeligt fra Ajax' store rival PSV Eindhoven, hvor han dog ikke slog til. Det var først, da han som 20-årige skiftede til Heerenveen, at det store gennembrud kom. Kort efter blev han købt af Ajax, hvor han manifesterede sig som en af Europas skarpeste angribere.

Derfra gik turen til Real Madrid, Milan og Schalke, inden han vendte tilbage til Ajax - og sidste år tog en halv sæson mere for Schalke.

Huntelaar har i 76 landskampe for Holland scoret imponerende 42 mål, hvilket er næstflest, otte efter Robin van Persie.