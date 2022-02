Legenden fældet: Stalkede og sendte dickpics

Det vakte opsigt, da Ajax sent søndag aften annoncerede, at sportsdirektør Marc Overmars stoppede med øjeblikkelig virkning.

Den hollandske storklub lagde ikke skjul på årsagen: en bunke upassende beskeder til kvindelige medarbejdere.

Men selvom klubben tilsyneladende spillede med åbne kort, så er det naturligvis lykkedes en hollandsk avis at grave flere detaljer frem om Marc Overmars' upassende opførsel.

Ifølge Amsterdam-avisen Het Parool skulle den tidligere Arsenal- og Barcelona-stjerne have udvist stalkinglignende adfærd. Desuden skulle de upassende tekstbeskeder, som Ajax omtaler, være suppleret med intime billeder af Marc Overmars. De efterhånden berygtede dickpics.

Het Parool har oplysningerne fra anonyme kilder, men de bekræftes ifølge avisen af 'insidere' i klubben.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Marc Overmars var en hollandsk helt i 00'erne. Foto: JOSE MANUEL RIBEIRO/Ritzau Scanpix

Marc Overmars har via en Ajax-talsmand afvist at kommentere detaljerne, ligesom Ajax for nuværende ikke har yderligere at tilføje til søndagens pressemeddelelse.

En skrivelse, hvori 48-årige Overmars lagde sig fladt ned.

- Jeg undskylder. For en i min stilling er det helt uacceptabelt.

- Det kan jeg godt se nu. Men det er for sent. Jeg kan ikke se andre muligheder, end at jeg forlader Ajax. Det har også haft kæmpe betydning for mit privatliv. Derfor beder jeg alle om at lade min familie og mig være i fred, lød hans bidrag.

Ud over et hav af kampe for Ajax, Arsenal og Barcelona nåede Marc Overmars også 86 kampe på kanten for Holland. Det blev til 17 mål i den orange trøje.

Han var sportsdirektør i Ajax i godt og vel ti år, inden billeder og beskeder kostede ham et af hollandsk fodbolds mest eftertragtede jobs.