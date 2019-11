Makienoks absurde start: Tilbudt job på Shell-tank

Næstved ville ikke matche Herfølges tilbud til Simon Makienok i ungdomsårene. De forsøgte i stedet at lokke med et job som tankpasser ved siden af fodbolden, fortæller han til Radio 100

Professionel fodbold eller et job på tanken?

For de fleste unge fodboldspillere er valget nok meget lige til, men i Næstved Boldklub tænkte de måske ikke, at det var helt så lige til, da de i sin tid skulle forsøge at holde på Simon Makienok.

I radioprogrammet 'Fodboldeffekten' på Raido 100 fortæller den tidligere Brøndby-spiller om 'forhandlingerne', der lå forud for hans skifte til Herfølge.

'Forhandlinger' der kunne have sendt den tårnhøje angriber ind bag disken på en af Næstveds tankstationer.

I 2008 havde Per Rud og Herfølge fået et godt øje til Makienok, der på daværende tidspunkt spillede i Næstved, men ikke et bedre øje end, at det var et noget beskedent tilbud.

- Det var ikke mange penge man tjente dengang, det var et togkort til Herfølge og måske et par tusind kroner man ville få, siger Simon Makienok i programmet.

Det burde derfor ikke være helt umuligt at holde på angriberen.

Herfølge blev siden til HB Køge, som Makienok imponerede for i Superligaen. Foto: Jens Dresling

Et alternativt tilbud

Den høje angriber var fristet af tilbuddet, men var glad for at være i Næstved og ville høre om, de ville gøre noget for at holde ham i klubben.

Næstved var dog ikke klar til at finde pengene frem til en underskrift fra den unge Makienok, men de havde en alternativ løsning, som måske kunne holde ham i klubben. De var klar med en helt ny jobmulighed.

- De kunne så tilbyde mig et job i stedet for - på en Shell-tankstation. De kan hjælpe mig med at få et job der, så jeg kan tjene nogle penge ved siden af fodbolden.

- Et er, at de ikke troede nok på mig. Men at de prøvede at holde mig i klubben ved at tilbyde et job på en Shell-tank, hvilket jeg jo i realiteten selv kunne gå ned og søge, hvis det var det jeg havde lyst til, siger en grinende Makienok i programmet.

Ikke overraskende tog Makienok til Herfølge for at banke bolde i nettet fremfor at lange pølser over disken på Shell.

Foto: Tariq Mikkel Khan

Glippede millioner

Som bekendt blev Simon Makienok siden købt af Brøndby for fem millioner kroner. Om pengene i stedet kunne være endt i Næstved er uvist, men det er ikke noget første divisionsklubben har glemt.

- Nu ved jeg, at Næstved ærgrer sig utroligt meget over, at de ikke bare gav mig den lille bitte kontrakt, fortæller Makienok.

Han scorede for få uger siden sit første mål i den hollandske Æresdivision for FC Utrecht. Angriberen kom til klubben i 2017, men nåede kun sæsonens første to kampe, inden han fik en skade, der holdt ham ude resten af sæsonen. Sidste sæson gentog situationen sig efter kun tre kampe, hvorfor han i skrivende stund kun har spillet syv kampe på tre sæsoner.

