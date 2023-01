Marc Overmars alvorligt syg

Den tidligere topspiller Marc Overmars kæmper i dag en kamp væk fra kridtstregerne.

Hollænderen, der arbejder som direktør i Royal Antwerp FC og tidligere har været sportsdirektør i AFC Ajax, fik et hjerteanfald kort før årsskiftet, og han er stadig hårdt ramt efter det hjerteanfald, skriver De Telegraaf.

Overmars' kranspulsåre var blokeret, og der er udført operation for at få styr på problemet. Han har stadig en blodprop i hjertet og får blodfortyndende medicin, men alle problemerne betyder ifølge De Telegraaf, at en del af hans hjerte er ødelagt, og at hjertet kun kan pumpe omkring 30 procent af den normale volumen.

Det er naturligvis meget alvorligt.

- Det er rigtigt. Jeg er nødt til at tage det stille og roligt og gå fremad skridt for skridt, siger Marc Overmars til avisen, men ønsker ikke at udtale sig yderligere.

Hollænderen har derfor meget lang vej igen, før han eventuelt kan genoptage sit arbejde. Hvis det nogensinde kommer så vidt. Lige nu handler alt om at komme sig så godt som muligt.

Hjertet kan - ifølge den hollandske kardiolog Luuk Otterspoor - godt komme sig nogle få procenter. Det er også vigtigt at styrke det, der fortsat virker, leve sundt og undgå rygning, så man holder den raske del sund og rask.