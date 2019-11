Medie: Arnesen bekræfter nyt top-job

Frank Arnesen bekræfter over for en hollandsk tv-station, at han skriver under med Feyenoord i denne uge

Den seneste tid har rygterne om Frank Arnesens fremtid svirret. En stilling som teknisk direktør i storklubben Feyenoord er meldt som det mest sikre bud.

Arnesen selv har tidligere ikke direkte kommenteret det, men han har direkte adspurgt heller ikke afvist det.

Nu har han så talt med den hollandske tv-station Fox Sports, der er ejet af det amerikanske Fox-netværk og den hollandske Æresdivision, og over for den bekræfter han, at der er forhandlinger i gang.

Der er endnu ikke underskrevet en aftale, men det bliver der i løbet af denne uge, lyder beskeden.

Det er meningen, at Frank Arnesen, der efter eget udsagn er ved at afvikle sin stilling som sportsdirektør i Anderlecht, kommer til Feyenoord allerede efter nytår, men formelt først tiltræder stillingen som teknisk direktør 1. februar. Her fratræder Sjaak Troost, der er midlertidigt indsat i stillingen.

Feyenoord med danske Nicolai Jørgensen i truppen udgør sammen med Ajax og PSV de tre suverænt største klubber i Holland, men denne sæson har været forfærdelig.

Blot fem liga-sejre er klubben noteret for, og den indtager en noget atypisk 10. plads i Æresdivisionen.

Det betød farvel til træner Jaap Stam, mens rutinerede Dick Advocaat blev hentet til som en midlertidig løsning.

Det forventes, at Frank Arnesens første store opgave bliver at få en permanent aftale med netop Dick Advocaat.

63-årige Frank Arnesen har tidligere været sportsdirektør i en række store klubber. Først i PSV Eindhoven, dernæst i Tottenham, hvorefter han blev headhuntet til Chelsea.

Efter tiden i Chelsea gik turen til Hamburg SV inden et par korte ophold i Metalist Kharkiv og PAOK, inden han efter en pause vendte hjem til først PSV og dernæst Anderlecht.

