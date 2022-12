Medie: Cheftræner fyres for kvælertag på stjerne

Ifølge hollandsk avis er Utrechts cheftræner Henk Fraser fyret for at have taget kvælertag på en spiller

Der var drama på den hollandske klub Utrechts træningslejr.

I hvert fald hvis man skal tro den normalt velunderettede avis Algemeen Dagblad, der mener at vide, at cheftræner Henk Fraser står til fyring efter at have taget kvælertag på en spiller.

Ifølge avisen har klubben endnu ikke bekræftet historien.

Utrecht var på træningslejr i Spanien, og her skulle cheftræneren have taget fat om Amin Younes' hals under en træning, hvorefter tingene eskalerede i omklædningsrummet.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Amin Younes var centrum for balladen. Foto: Ralf Ibing

Klubbens tekniske direktør, Jordy Zuidam, så angiveligt selv hændelsen og besluttede at kyle Henk Fraser ud.

Den 56-årige cheftræner har en fortid som cheftræner i både ADO Den Haag, Vitesse og Sparta Rotterdam, men han kom til Utrecht fra en stilling som assisterende landstræner på det hollandske landshold. Han overtog tøjlerne i Utrecht denne sommer.

Offeret, Amin Younes, er lejet i saudiske Ettifag og må betegnes som et af truppens største navne. Han har en fortid i klubber som Ajax, Napoli og Eintrahct Frankfurt, ligesom han har otte tyske landskampe på cv'et.

Utrecht er nummer syv i den bedste hollandske liga.