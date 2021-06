Mikkel Duelund klar for ny klub

Den hollandske klub NEC Nijmegen henter den danske midtbanespiller Mikkel Duelund.

Det bekræfter klubbens på sin hjemmeside.

Klubbens tekniske direktør, Ted van Leeuwen, der også har en fortid som sportsdirektør i Esbjerg fB, glæder sig over tilgangen.

- Mikkel Duelund var allerede en god spiller i FC Midtjylland. Han er teknisk ekstremt dygtig, hurtig med bolden, reagerer hurtigt og kan nemt score.

Mikkel Duelund i aktion på et tidligere U21-landshold. Foto: Lars Poulsen

Den 23-årige midtbanespiller har ikke haft det nemt i Ukraine, hvor en ankelskade har holdt ham ude.

- I forbindelse med sin genoptræning blev Dynamo Kiev ukrainske mestre. Det var derfor svært for ham at spille sig på holdet igen. Det var vores chance for at hente Mikkel. Her kan han komme tilbage i rytmen og gøre opmærksom på sig selv, siger Ted van Leeuwen.

Spilleren selv er også ganske tilfreds med at få lov at komme på græs i Nijmegen.

- Jeg er glad for at være i Nijmegen. I morgen har vi første træningsdag, så det bliver godt at være med fra start. Jeg ser meget frem til at spille i Æresdivisionen for NEC, og jeg håber, jeg kan spille en vigtig rolle.

- Jeg har hørt mange gode historier fra klubben, og jeg kan ikke vente med at komme i gang.

Mikkel Duelund skiftede Superligaen og FC Midtjylland ud med ukrainsk fodbold i Dynamo Kiev tilbage i august 2018.