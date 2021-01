- Minder om Krohn-Dehli

Kæmpe øjeblik for dansk stjerneskud

Han var Ståle Solbakkens nye yndlingsspiller, da han i 2017 blev solgt fra FCK til Ajax for 26 millioner og fik titlen som Danmarks dyreste teenager.

I december i år kom så debuten for det bedste mandskab, da han fik det sidste kvarter i 4-0-sejren mod Zwolle, men siden har 20-årige Victor Jensen ikke været i kamp for førsteholdet.

- Han har haft en masse skader og er nu næsten 21 år. Mange spillere kommer i den situation. Det minder om Michael Krohn-Dehli. Han brød ikke igennem, men vendte tilbage til Danmark og kom ud igen senere, siger den tidligere Ajax-dansker Jesper Grønkjær i et længere interview med Ajax Showtime.

- Jensen skal begynde at spille snart, om det så er hos Ajax eller andre steder. Han har kvaliteterne og kan se frem til en god karriere, siger Grønkjær.

I øjeblikket træner også Lasse Schöne med i Ajax efter bruddet med Genoa, men Grønkjær mener, at det mest vil være et skifte for at styrke bredden, da Ajax allerede har hentet Davy Klaasen.

En ung Michael Krohn-Dehli i Ajax - siden kom han hjem til Brøndby og spillede sig på landsholdet og fik succes i udlandet hos klubber som Celta og Sevilla. Foto: Jørgen Sperling

Jesper Grønkjær på træningsbanen i Ajax. Foto: Erik Kragh/Polfoto

Den nuværende tv-ekspert husker også tilbage på sin egen tid i Ajax fra 1998 til 2000.

- Det var en temmelig usikker periode for Ajax. Du kan kalde de to sæsoner, jeg spillede der, for en mørk periode, siger Grønkjær

- Det var ikke godt. Vi blev nummer seks og fem, og der kom mange spillere ind og ud, og jeg nåede at have fire forskellige trænere, siger Grønkjær.

Ajax ligger i øjeblikket nummer et i den hollandske Eredivisie med tre point ned til Vitesse og fire til PSV, mens Victor Jensen mest spiller for reserveholdet Jong Ajax.

