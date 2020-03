Mirakel: Vågner efter flere år i koma

Den tidligere Ajax-spiller Abdelhak Nouri, der kollapsede under kamp, er vågnet efter to år og ni måneder i koma

Verden har i den grad brug for gode nyheder i øjeblikket, hvor coronapandemien holder hele kloden i et jerngreb.

Og sådan en har den tidligere Ajax-spiller Abdelhak Nouri leveret.

I juli 2017 fik han et hjerteanfald under en træningskamp mod Werder Bremen i Østrig.

Siden har den nu 22-årige Nouri ligget i koma. Men nu er han mirakuløst vågnet, skriver hollandske AD.

Abdelhak Nouri har dog pådraget sig alvorlige hjerneskader, og er dybt afhængig af omgivelsernes assistance.

Men ifølge lillebroren Abderrahim 'går det godt' med den tidligere fodboldspiller, som ikke blev levnet mange chancer for at vågne op igen tilbage i 2017.

Abdelhak Nouri sammen med sin danske holdkammerat Lasse Schöne. Foto: Ritzau Scanpix

Abdelhak Nouri opholder sig et hus, der er bygget specielt for at kunne give ham de bedste omgivelser og muligheder for bedring.

Lillebroren fortæller videre, at de kommunikerer ved hjælp af hævede og sænkede øjenbryn, da Abdelhak Nouri ikke er i stand til at tale eller bevæge armene.

Både Lasse Schöne og Kasper Dolberg var på banen, da ulykken indtraf, ligesom Thomas Delaney var det for Werder Bremen.

