Nicolai Jørgensen gør comeback i Feyenoord-sejr

Landsholdsangriberen Nicolai Jørgensen gjorde søndag et længe ventet comeback for Feyenoord.

Efter mere end fire måneders skadespause blev danskeren sendt på banen i en 3-2-sejr over Den Haag i den bedste hollandske fodboldrække.

Feyenoord førte med 3-0, da Jørgensen kom på banen i det 62. minut. Trods føringen på tre mål kom sejren alvorligt i fare i slutfasen. Her reducerede gæsterne fra Den Haag to gange.

Nicolai Jørgensen blev i 2016/17-sæsonen ligatopscorer med 21 mål for Feyenoord, der samtidig vandt mesterskabet i danskerens første sæson i klubben efter skiftet fra FC København.

Sidenhen har den 28-årige angriber haft svært ved at leve op til de høje forventninger. I sidste sæson blev det blot til syv scoringer i ligaen for Jørgensen.

Nicolai Jørgensen var senest i aktion for Feyenoord 15. maj i sidste sæson. Her scorede han to gange i en 4-1-sejr over Fortuna Sittard.

Feyenoord indtager syvendepladsen i den hollandske række med ni point efter fem spillerunder. Ligaen toppes af mestrene fra Ajax, der har 13 point.

