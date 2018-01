Nicolai Jørgensen ser rødt i danskeropgør mod Ajax

Frustrationerne steg søndag den danske Feyenoord-spiller Nicolai Jørgensen til hovedet, da Feyenoord tabte 0-2 ude til Ajax Amsterdam med Lasse Schöne på holdet.

I det 58. minut fik Jørgensen efter en alt for satset tackling sit andet gule kort og blev dermed vist ud.

Hans holdkammerater stod efterfølgende med en næsten umulig opgave, da de på tidspunktet for udvisningen var bagud med 0-2.

Nederlaget er symptomatisk for en sæson, der langt fra har været optimal for Feyenoord.

Med en femteplads i ligaen er holdet ikke i nærheden af at forsvare sidste sæsons titel, og opgøret mod Ajax, der indtager andenpladsen, var på forhånd udpeget som et nøgleopgør for den pressede klub.

Første halvleg blev en åben affære præget af flere hårde dueller, hvilket til dels skyldtes et kompakt Feyenoord-forsvar.

I den anden ende blev Jørgensen pakket godt ind af Ajax-stopperne, som han havde flere nærkampe med.

Mod slutningen af halvlegen fik Jørgensen et gult kort for et professionelt frispark, da han nedlagde David Neres, som var ved at slippe fri i en farlig Ajax-omstilling.

Fra anden halvlegs begyndelse ændrede kampen dog karakter.

Ajax brød flere gange igennem over kanterne og lykkedes med at lukke op for den kompakte Feyenoord-defensiv.

Det resulterede i to hurtige Ajax-mål signeret af Klaas Jan Huntelaar og Donny van de Beek.

Kort efter gik det helt galt for Feyenoord, da Jørgensen gik ind i en tackling med fuld risiko mod Joël Veltman fra Ajax.

Dommeren var ikke et sekund i tvivl og kvitterede prompte med et gult kort, som blev danskerens andet i kampen.

Efterfølgende kom det til skærmydsler mellem spillerne fra de to hold, og en tydeligt frustreret Nicolai Jørgensen forsøgte at forklare sig:

- Jeg rørte ham ikke, kunne man høre Jørgensen sige til kampens dommer.

Men lige lidt hjalp det danskeren, der kunne se Ajax køre hjemmebanesejren sikkert hjem.

Lasse Schöne var placeret i en tilbagetrukken rolle som spilfordeler og markerede sig hovedsageligt med et par langskudsforsøg, der dog ikke for alvor blev nærgående.

Den danske landsholdsspiller Kasper Dolberg var ikke med for Ajax på grund af en ledbåndsskade i sin højre fod og kunne ses på krykker på tilskuerrækkerne.

Skaden forventes også at holde danskeren ude i de kommende fire-fem uger.

Kampen var den nye Ajax-træner Erik Ten Hags første. Den 47-årige hollænder blev præsenteret i slutningen af december, hvor han blev hentet fra Utrecht.

Ligaens førerhold, PSV Eindhoven, sikrede sig senere søndag på et mål i overtiden akkurat en 2-1-sejr ude over Heracles.

Dermed er Ajax efter 19. spillerunde fortsat fem point efter PSV.

Se også: Modstander bryder sammen i gråd: Dobbelt benbrud til Premier League-spiller

Se også: Dortmund-direktør bekræfter: Engelsk storklub har budt på stjernen

Så meget tjener de danske EM-helte